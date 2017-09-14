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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:18

  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
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EKO
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

  EKO написав:
  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
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Освобождение от ответственности ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ, а не прощение всех грехов
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:30

  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

Учитывая опыт и историю - не верится.
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:17

Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений?
Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения?
Декларации должны подавать все граждане страны.
А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры.
Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:40

  EKO написав:
  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
Страна неограниченных возможностей.

Каким боком сюда этот пример?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:03

  Faceless написав:
  Scholar написав:В любом офисе

Ну не в каждом, но много где
  Moimir написав:Не, задача не его "платить официаотно"..он просто вынимал наличность из красивого кожаного портфеля...

Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.

лично вы декларировали свои доходы полученные на спекуляциях с криптой или там одни убытки?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:12

  Faceless написав:
  Moimir написав:Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.

Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.

Лично вы сталкивались с реалиями сегодняшней медицины ?
Как придется , то все поймете.
Может быть когда-то и будет прайс, касса, страховка. Но людям жить, лечиться, выживать нужно сегодня.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:53

Как это было в Латвии: Фактическое имущественное состояние фиксировалось на 31 декабря 2011г. Предполагалось, что с момента независимости страны (91г) каждый житель получал какие-то доходы и приобретал имущество. От суммы доходов за все эти годы отнималась стоимость имущества и денежные средства, определяемые как прожиточный минимум. Если после этого оказывалось, что денег, официально зафиксированных как доходы, физическое лицо относиться к категории тех, кто скрывал доходы, подлежавшие налогообложению.

В этом случае лицу предлагалось в рамках налоговой амнистии добровольно (не разъясняя никому, откуда у него взялись деньги) заплатить налог в размере 15% с минусовой разницы и с этого момента считаться чистым перед государством. Если сумма доходов практически равнялась стоимости имущества, возникал вопрос: а на что человек жил все эти годы?

Если что-либо подобное выявлялось постфактум, то с минусовой суммы уже налог 25%, а также штрафные санкции.
Moimir
 
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