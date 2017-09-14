Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...

Додано: Пон 19 бер, 2018 22:17

Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений?

Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения?

Декларации должны подавать все граждане страны.

А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры.

Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.