Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Imp написав:Вопрос: Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше. Это прэлестно Страна неограниченных возможностей.
Каким боком сюда этот пример?
А самым прямым. Соответствие всем вышеназванным критериям: это народный депутат Украины, у которого соответственно "есть белый высокий доход и сбережений больше 1 млн гривен". С уже проверенной НАЗК декларацией, у которой к новоявленному миллиардеру не возникло к вопросов "откуда дровишки". В Украине он же никого не обокрал -значит, все честно заработано Как, впрочем, и в случае с ни дня не работавшем в бизнесе миллиардером нардепом Левочкиным и его младшей, не менее "успешной" сестрой, долларовым миллионером Ляшко, никогда не имевшим никакого бизнеса и т.д., список их длинный, но к ним вопросов, ни у наших старых, ни у новых блюстителей - нет. К таким вопросов нет и не будет. Тем более, что там все, или в офшорных матрешках спрятано глубоко и надежно, или в кэше.
А вот пересичных "баранов", посмевших скопить себе на старость сколь нибудь значимую заначку на черный день - в очередной раз постригут и не поморщатся, даже не сомневайтесь.