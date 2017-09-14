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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:28

  Faceless написав:
  EKO написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
Страна неограниченных возможностей.

Каким боком сюда этот пример?

А самым прямым.
Соответствие всем вышеназванным критериям: это народный депутат Украины, у которого соответственно "есть белый высокий доход и сбережений больше 1 млн гривен". С уже проверенной НАЗК декларацией, у которой к новоявленному миллиардеру не возникло к вопросов "откуда дровишки". В Украине он же никого не обокрал -значит, все честно заработано 8)
Как, впрочем, и в случае с ни дня не работавшем в бизнесе миллиардером нардепом Левочкиным и его младшей, не менее "успешной" сестрой, долларовым миллионером Ляшко, никогда не имевшим никакого бизнеса и т.д., список их длинный, но к ним вопросов, ни у наших старых, ни у новых блюстителей - нет.
К таким вопросов нет и не будет. Тем более, что там все, или в офшорных матрешках спрятано глубоко и надежно, или в кэше.

А вот пересичных "баранов", посмевших скопить себе на старость сколь нибудь значимую заначку на черный день - в очередной раз постригут и не поморщатся, даже не сомневайтесь.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 04:03

  cannabis_ua написав:Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений?
Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения?
Декларации должны подавать все граждане страны.
А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры.
Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.


Лапки этих соответствующих гос.структур не протягиваются дальше границы Украины. Так что открытые уголовные дела могут только препятствовать возвращению в Украину бренного тела гражданина, а вот на возвращение его капитала не оказывают ровным счетом никакого влияния. Тут можно только договориться так что правильно делают.
Dear_Sir
 
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