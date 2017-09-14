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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:28

  Faceless написав:
  EKO написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
Страна неограниченных возможностей.

Каким боком сюда этот пример?

А самым прямым.
Соответствие всем вышеназванным критериям: это народный депутат Украины, у которого соответственно "есть белый высокий доход и сбережений больше 1 млн гривен". С уже проверенной НАЗК декларацией, у которой к новоявленному миллиардеру не возникло к вопросов "откуда дровишки". В Украине он же никого не обокрал -значит, все честно заработано 8)
Как, впрочем, и в случае с ни дня не работавшем в бизнесе миллиардером нардепом Левочкиным и его младшей, не менее "успешной" сестрой, долларовым миллионером Ляшко, никогда не имевшим никакого бизнеса и т.д., список их длинный, но к ним вопросов, ни у наших старых, ни у новых блюстителей - нет.
К таким вопросов нет и не будет. Тем более, что там все, или в офшорных матрешках спрятано глубоко и надежно, или в кэше.

А вот пересичных "баранов", посмевших скопить себе на старость сколь нибудь значимую заначку на черный день - в очередной раз постригут и не поморщатся, даже не сомневайтесь.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 04:03

  cannabis_ua написав:Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений?
Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения?
Декларации должны подавать все граждане страны.
А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры.
Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.


Лапки этих соответствующих гос.структур не протягиваются дальше границы Украины. Так что открытые уголовные дела могут только препятствовать возвращению в Украину бренного тела гражданина, а вот на возвращение его капитала не оказывают ровным счетом никакого влияния. Тут можно только договориться так что правильно делают.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 06:55

  Вкладчик1234 написав:Вобщем, краткий пересказ проекта закона: "Вы, терпилы, должны отстегнуть в наш ("элитный") общак. А мы ("элита") запрячем свои кассы подальше в слепые-преслепые трасты"


Пхаха, проекта закона нет, но его уже «пересказывают».
Вот уж точно ОБС
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:42

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

Нулевое декларирование правильный и нужный инструмент. Во многих странах это помогло наладить нормальную налоговую систему и учет доходов и расходов граждан без исключения. И врут там выше что опыт был неудачный. Д ругой вопрос что такая мера предусмотрена в комплексе с всеобщим реформированием налогового Законодательства, снижением налогов. Без этого она не только бесполезна, но и вредна. Ведь такое мероприятие можно проводить один раз не более. С учетом того что приводить налоговую систему к нормальной никто не собирается, снижать налоги никто не хочет, лучше что б этот Закон провалили. Он не своевременен. Нужно ждать пока к власти придут реальные реформаторы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:52

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

citramon написав:
  Faceless написав:
  Moimir написав:Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.

Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.

Лично вы сталкивались с реалиями сегодняшней медицины ?
Как придется , то все поймете.
Может быть когда-то и будет прайс, касса, страховка. Но людям жить, лечиться, выживать нужно сегодня.


Представьте себе сталкивался. И кстати именно как я писал - прайс, касса. Причем и по серьезным вопросам, а не грипп лечить
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:53

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:
  Scholar написав:В любом офисе

Ну не в каждом, но много где
  Moimir написав:Не, задача не его "платить официаотно"..он просто вынимал наличность из красивого кожаного портфеля...

Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.

А первый не обязан? :-)
И первый тоже, просто его доходы в этой цепочке не фигурируют



citramon написав:
  Faceless написав:
  Scholar написав:В любом офисе

Ну не в каждом, но много где
  Moimir написав:Не, задача не его "платить официаотно"..он просто вынимал наличность из красивого кожаного портфеля...

Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.

лично вы декларировали свои доходы полученные на спекуляциях с криптой или там одни убытки?


Когда буду выводить тогда и будет доход и будет стоять вопрос декларирования.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:04

  otg написав:Нулевое декларирование правильный и нужный инструмент. Во многих странах это помогло наладить нормальную налоговую систему и учет доходов и расходов граждан без исключения. И врут там выше что опыт был неудачный. Д ругой вопрос что такая мера предусмотрена в комплексе с всеобщим реформированием налогового Законодательства, снижением налогов. Без этого она не только бесполезна, но и вредна. Ведь такое мероприятие можно проводить один раз не более. С учетом того что приводить налоговую систему к нормальной никто не собирается, снижать налоги никто не хочет, лучше что б этот Закон провалили. Он не своевременен. Нужно ждать пока к власти придут реальные реформаторы.


Поки сонце зійде - роса очі виїсть
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:13

  Scholar написав:
  Вкладчик1234 написав:Вобщем, краткий пересказ проекта закона: "Вы, терпилы, должны отстегнуть в наш ("элитный") общак. А мы ("элита") запрячем свои кассы подальше в слепые-преслепые трасты"


Пхаха, проекта закона нет, но его уже «пересказывают».
Вот уж точно ОБС

Проект закона есть, за основу для обсуждений будет браться тот проект, который отклонили полтора года назад. Об этом уже писалось ранее в этой теме. Учитесь читать весь текст прежде, чем высказывать своё напыщенное "фе".
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