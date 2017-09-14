Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...

Додано: Вів 20 бер, 2018 01:28

Faceless написав: EKO написав: Imp написав: Вопрос:

Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko

на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.

Это прэлестно

Страна неограниченных возможностей. То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР,на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двухгрн только в битках - можно не парится и дальше.Это прэлестноСтрана неограниченных возможностей.

Каким боком сюда этот пример? Каким боком сюда этот пример?

А самым прямым.Соответствие всем вышеназванным критериям: это народный депутат Украины, у которого соответственно "есть белый высокий доход и сбережений больше 1 млн гривен". С уже проверенной НАЗК декларацией, у которой к новоявленному миллиардеру не возникло к вопросов "откуда дровишки". В Украине он же никого не обокрал -значит, все честно заработаноКак, впрочем, и в случае с ни дня не работавшем в бизнесе миллиардером нардепом Левочкиным и его младшей, не менее "успешной" сестрой, долларовым миллионером Ляшко, никогда не имевшим никакого бизнеса и т.д., список их длинный, но к ним вопросов, ни у наших старых, ни у новых блюстителей - нет.К таким вопросов нет и не будет. Тем более, что там все, или в офшорных матрешках спрятано глубоко и надежно, или в кэше.А вот пересичных "баранов", посмевших скопить себе на старость сколь нибудь значимую заначку на черный день - в очередной раз постригут и не поморщатся, даже не сомневайтесь.