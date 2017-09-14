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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:59

Faceless

Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:59

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

Ключевая проблема лежит, однако же, в другой плоскости.
Дело не в том, кому, как и на каких условиях позволят обелить капиталы.
Дело в отсутствии в стране механизмов защиты собственности.
Ты сидишь на куче активов, пока есть связи, крыша и прикрывать тебя этой крыше выгодно.
И всё.
Государство никак не гарантирует сохранность твоего имущества от более сильного.
Именно в этом причина увода денег, активов за рубеж - здесь со сменой власти легко может осуществиться смена собственника.
Именно это станет главной причиной почему никакая амнистия не даст сколько нибудь заметных результатов - вводить сюда и светить больше чем необходимо люди не будут.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:01

  Scholar написав:Faceless

Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван

В статье речь именно об этом, который от Кирша.
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2
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:09

  Faceless написав:
  Scholar написав:Faceless

Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван

В статье речь именно об этом, который от Кирша.


Журнализды из Сегодня ссылаются на якобы «слова Южаниной», подтверждения которым нет больше нигде. Удивительно, правда? Или же это цитаты мягко говоря не первой свежести (и два года назад, и год назад много было таких заявлений).

И сам отозванный проект, мягко говоря, очень низкий по качеству (см экспертное заключение к нему). Кроме того, снят с рассмотрения. Было бы удивительно ожидать, что именно его примут за основу
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15

  Дваждыдвашник написав:Ключевая проблема лежит, однако же, в другой плоскости.
Дело не в том, кому, как и на каких условиях позволят обелить капиталы.
Дело в отсутствии в стране механизмов защиты собственности.
Ты сидишь на куче активов, пока есть связи, крыша и прикрывать тебя этой крыше выгодно.
И всё.
Государство никак не гарантирует сохранность твоего имущества от более сильного.
Именно в этом причина увода денег, активов за рубеж - здесь со сменой власти легко может осуществиться смена собственника.
Именно это станет главной причиной почему никакая амнистия не даст сколько нибудь заметных результатов - вводить сюда и светить больше чем необходимо люди не будут.
Зыбко и ненадёжно.
Собственность не защищена в том числе потому что нет четкой понятной и подъемной налоговой системы. Создание ее один из шагов по защите собственности.
otg
 
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