Faceless
Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:59
Faceless
Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:59
Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.
Ключевая проблема лежит, однако же, в другой плоскости.
Дело не в том, кому, как и на каких условиях позволят обелить капиталы.
Дело в отсутствии в стране механизмов защиты собственности.
Ты сидишь на куче активов, пока есть связи, крыша и прикрывать тебя этой крыше выгодно.
И всё.
Государство никак не гарантирует сохранность твоего имущества от более сильного.
Именно в этом причина увода денег, активов за рубеж - здесь со сменой власти легко может осуществиться смена собственника.
Именно это станет главной причиной почему никакая амнистия не даст сколько нибудь заметных результатов - вводить сюда и светить больше чем необходимо люди не будут.
Зыбко и ненадёжно.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:01
В статье речь именно об этом, который от Кирша.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:09
Журнализды из Сегодня ссылаются на якобы «слова Южаниной», подтверждения которым нет больше нигде. Удивительно, правда? Или же это цитаты мягко говоря не первой свежести (и два года назад, и год назад много было таких заявлений).
И сам отозванный проект, мягко говоря, очень низкий по качеству (см экспертное заключение к нему). Кроме того, снят с рассмотрения. Было бы удивительно ожидать, что именно его примут за основу
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15
Собственность не защищена в том числе потому что нет четкой понятной и подъемной налоговой системы. Создание ее один из шагов по защите собственности.
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