Faceless
Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:59
Faceless
Вам ли не знать, что таких проектов было несколько, начиная с Яценюка. В том числе проект образца лета 17го, имени Мураева. Кстати, не отозван
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:59
Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.
Ключевая проблема лежит, однако же, в другой плоскости.
Дело не в том, кому, как и на каких условиях позволят обелить капиталы.
Дело в отсутствии в стране механизмов защиты собственности.
Ты сидишь на куче активов, пока есть связи, крыша и прикрывать тебя этой крыше выгодно.
И всё.
Государство никак не гарантирует сохранность твоего имущества от более сильного.
Именно в этом причина увода денег, активов за рубеж - здесь со сменой власти легко может осуществиться смена собственника.
Именно это станет главной причиной почему никакая амнистия не даст сколько нибудь заметных результатов - вводить сюда и светить больше чем необходимо люди не будут.
Зыбко и ненадёжно.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:01
В статье речь именно об этом, который от Кирша.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:09
Журнализды из Сегодня ссылаются на якобы «слова Южаниной», подтверждения которым нет больше нигде. Удивительно, правда? Или же это цитаты мягко говоря не первой свежести (и два года назад, и год назад много было таких заявлений).
И сам отозванный проект, мягко говоря, очень низкий по качеству (см экспертное заключение к нему). Кроме того, снят с рассмотрения. Было бы удивительно ожидать, что именно его примут за основу
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15
Собственность не защищена в том числе потому что нет четкой понятной и подъемной налоговой системы. Создание ее один из шагов по защите собственности.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:26
Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.
– Які перспективи "нульової декларації"? Чи пов'язуєте ви її із податком на виведений капітал? При цьому МВФ також чітко проти нульової декларації. Виходить, що треба спочатку переконати Фонд по компенсаторах, затим ще й додатково щодо амністії.
– Дійсно, МВФ - проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, бо досвід інших країн демонструє, що далеко не скрізь це спрацювало. Перш ніж вводити "нульову декларацію", треба провести консультації: показати МВФ, а головне - всім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті це будемо вносити. Зараз розглядається ініціатива щодо внесення законопроекту про "нульову декларацію" та непрямі методи в пакеті з BEPS. Але ж "нульова декларація" не входить до вимог BEPS. Це - не пов’язані між собою кроки.
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