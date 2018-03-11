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Українських адвокатів почнуть
карати за затягування судів

Українських адвокатів почнуть карати за затягування судів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:41

Українських адвокатів почнуть карати за затягування судів

Пропонуємо до обговорення:
Якщо адвокат навмисно намагається затягнути розгляд справи, то він може бути покараний. Запущена три місяці тому судова реформа дозволяє суду, наприклад, залишити без розгляду повторне клопотання про відвід судді, повторне або третє подання заяви про поновлення пропущених процесуальних строків.

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:41

«Штраф идет в пользу государства.." -так САМО "государство" в лице его "слуг" -и БУДЕТ заинтересовано в затягивании процесса - бабло-то будет идти в БЮДЖЕТ..а на суть иска там будет и подавно нас..ть!!..
maestro71
 
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