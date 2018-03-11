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Українських адвокатів почнуть карати за затягування судів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Якщо адвокат навмисно намагається затягнути розгляд справи, то він може бути покараний. Запущена три місяці тому судова реформа дозволяє суду, наприклад, залишити без розгляду повторне клопотання про відвід судді, повторне або третє подання заяви про поновлення пропущених процесуальних строків.
Дивися повний текст Українських адвокатів почнуть карати за затягування судів
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:41
«Штраф идет в пользу государства.." -так САМО "государство" в лице его "слуг" -и БУДЕТ заинтересовано в затягивании процесса - бабло-то будет идти в БЮДЖЕТ..а на суть иска там будет и подавно нас..ть!!..
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:34
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Якщо адвокат навмисно намагається затягнути розгляд справи, то він може бути покараний.
Почему только адвокатов?
А прокуроров, у которых не хватает доказательств для обвинения в суде и потому они годами, безосновательно, мурыжат свое обвинение, заявляя по 100-500 свидетелей, которые потом не приходят, а время идет? И где у них одна единственная задача, чтобы бы суд как можно дольше не выносил никакого приговора - не? Опять дорога с односторонним движением?
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