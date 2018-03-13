Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Дивися повний текст В Києві обікрали банкомат за допомогою викрутки (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:02
В Києві обікрали банкомат за допомогою викрутки (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві обікрали банкомат за допомогою викрутки (фото).
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:02
И к чему тут "банкомат" в названии статьи? Сотрудники финансового портала не знают разницы между банкоматом и терминалом самообслуживания?
реклама
|