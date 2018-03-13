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В Києві обікрали банкомат
за допомогою викрутки (фото)

В Києві обікрали банкомат за допомогою викрутки (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:02

В Києві обікрали банкомат за допомогою викрутки (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Дивися повний текст В Києві обікрали банкомат за допомогою викрутки (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:02

И к чему тут "банкомат" в названии статьи? Сотрудники финансового портала не знают разницы между банкоматом и терминалом самообслуживания?
myshapiton
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