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Словаки можуть взяти аеропорт "Ужгород" в концесію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Словацька компанія Vedecko-vyskumna, A. C. цікавиться питанням концесії аеропорту Ужгород.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:07
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