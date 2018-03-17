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"Газпром" ліквідує
500 км труб через скорочення...

"Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:28

"Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром" розкрив масштаби ліквідації і консервації газотранспортних потужностей

Дивися повний текст "Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення потужностей "Турецького потоку".
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:29

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:45

Re: "Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення...

По итогам 2016 года Газпром в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта Южный поток признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд рублей.


Учитесь, как надо формулировать! Как надо накручивать вереницу слов вместо одного банального "прощелкали". :mrgreen:
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