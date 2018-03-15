Російський "Газпром" розкрив масштаби ліквідації і консервації газотранспортних потужностей
Дивися повний текст "Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення потужностей "Турецького потоку".
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:28
"Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення...
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Дивися повний текст "Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення потужностей "Турецького потоку".
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:45
Re: "Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення...
Учитесь, как надо формулировать! Как надо накручивать вереницу слов вместо одного банального "прощелкали".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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