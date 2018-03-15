Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова Пошта".
Дивися повний текст Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті".
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40
Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті"
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Дивися повний текст Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті".
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40
..к чему эти тупые заявы?!.. 1) премьер НЕ контролирует своих министров? 2) игра в "плохой-хороший полицейский"?...
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:52
Похожи на дешёвые манипуляции... ждут что бы к ним сами прибежали и кричали памагите .... за % от бизнеса с удовольствием помогут. Твари.
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