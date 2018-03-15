RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман відреагував на
обшуки в "Новій Пошті"

Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40

Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті"

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова Пошта".

Дивися повний текст Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80885
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40

..к чему эти тупые заявы?!.. 1) премьер НЕ контролирует своих министров? 2) игра в "плохой-хороший полицейский"?...
maestro71
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 09.09.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:52

Похожи на дешёвые манипуляции... ждут что бы к ним сами прибежали и кричали памагите .... за % от бизнеса с удовольствием помогут. Твари.
anton_gms
 
Повідомлень: 494
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:31

Типа он не знает кто обыскивал и зачем, пфффуууу!!)))))
vasia_fin
 
Повідомлень: 66
З нами з: 18.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 12:47
4 189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 17:00
antey1969
У Новій Зеландії пройшли успішні випробування...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 13:57
2 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 14:46
Tamagoch
На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман
R2 » Сер 14 бер, 2018 15:44
5 171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 00:54
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4528)
19.03.2018 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.