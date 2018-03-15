Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова Пошта".
Дивися повний текст Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті".
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40
Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті".
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40
..к чему эти тупые заявы?!.. 1) премьер НЕ контролирует своих министров? 2) игра в "плохой-хороший полицейский"?...
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:52
Похожи на дешёвые манипуляции... ждут что бы к ним сами прибежали и кричали памагите .... за % от бизнеса с удовольствием помогут. Твари.
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:43
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:55
А что происходит ? Прям что то из ряда вон выходящее, обыски :) И при каких делах тут Гройсман вообще ? А то что в стране бардак, так это и так понятно, для этого разбираться не нужно. Или теперь Гройсман по каждому обыску разбираться будет или НП ему роднее чем другие ?
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:31
это называется "навёл шороху" ... ну или "в муку пукнул"
он просто обязан был своё хайло в конфликте засветить, тиППо при делах пацанчик
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:36
Все просто - Луценко "уже нашел общий язык с соучредителем" (ну то есть договорились уже о сумме закрытия вопроса с ГПУ), а Гройсман еще только будет искать :)
https://korrespondent.net/ukraine/3952625-lutsenko-obiasnyl-obysky-na-novoi-pochte
Это, кстати, уже не первый раз, когда они сначала наезжают на хорошо работающий бизнес (с плохо работающего взять нечего), а затем осуждают и пиарятся, что стоят на страже интересов инвестора.
Думают, что люди с деньгами идиоты и в этот цирк верят. Ага-ага.
1 млн долларов, "заработанный" чиновниками на рейдерстве - это 1 млрд долларов, который другие инвесторы в лучшем случае не принесут в экономику, а в худшем - выведут когда-то заведенный.
PS: пропорция 1:1000, конечно же, фигуральная. Но какой-то похожий мультипликатор по факту существует. Не уверен, что его кто-то высчитывает, но он только есть
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:45
Гройсмэн пропиарился на факапе ГПУ-шных рейдеров.
А в чём тут новость? Выразил "глубокую обеспокоенность"?
Всё IMHO
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:42
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