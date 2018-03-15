Додано: Пон 19 бер, 2018 19:36

Все просто - Луценко "уже нашел общий язык с соучредителем" (ну то есть договорились уже о сумме закрытия вопроса с ГПУ), а Гройсман еще только будет искать :)



https://korrespondent.net/ukraine/3952625-lutsenko-obiasnyl-obysky-na-novoi-pochte



Это, кстати, уже не первый раз, когда они сначала наезжают на хорошо работающий бизнес (с плохо работающего взять нечего), а затем осуждают и пиарятся, что стоят на страже интересов инвестора.



Думают, что люди с деньгами идиоты и в этот цирк верят. Ага-ага.



1 млн долларов, "заработанный" чиновниками на рейдерстве - это 1 млрд долларов, который другие инвесторы в лучшем случае не принесут в экономику, а в худшем - выведут когда-то заведенный.



PS: пропорция 1:1000, конечно же, фигуральная. Но какой-то похожий мультипликатор по факту существует. Не уверен, что его кто-то высчитывает, но он только есть