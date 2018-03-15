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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:45
А НП на своем сайте сообщает, нарушений не обнаружено, с чем тогда Луценко Климова ознакамливал ? Это уже не клоунада, это абсурд. Прыгаем дальше.
Додано: Вів 20 бер, 2018 00:00
Новая почта перевозила посылки с биткоинами от путена к террористам ОРДЛО.
За которые савченко покупала гранаты и автоматы
Наличные биткоины изъяты и переданы в "благотворительный" фонд "жінки 3 тысячолиття"
Всё очень просто
Всё IMHO
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