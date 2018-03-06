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Співробітник криптовалютної біржі в Дубаї вкрав понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:53
Пропонуємо до обговорення:
За повідомленнями газети Khaleej Times в Дубаї, місцева криптовалютна торгова платформа зловила співробітника, який крав криптовалюти.
Дивися повний текст Співробітник криптовалютної біржі в Дубаї вкрав понад $200 тисяч - ЗМІ
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:53
Криптовалютный мир таков.. каждый зарабатывает как может.
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