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Співробітник криптовалютної
біржі в Дубаї вкрав понад...

Співробітник криптовалютної біржі в Дубаї вкрав понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:53

Співробітник криптовалютної біржі в Дубаї вкрав понад...

Пропонуємо до обговорення:
За повідомленнями газети Khaleej Times в Дубаї, місцева криптовалютна торгова платформа зловила співробітника, який крав криптовалюти.

Дивися повний текст Співробітник криптовалютної біржі в Дубаї вкрав понад $200 тисяч - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:53

Криптовалютный мир таков.. каждый зарабатывает как может.
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