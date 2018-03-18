Про це йдеться в звіті Мінфіну про виконання держбюджету за 2017 рік.
Дивися повний текст Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів (інфографіка).
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:47
Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів (інфографіка).
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:47
Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:09
журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:16
Замечательно, а с 2011-го ничего не поменялась? Никакая рашка не вторгалась, ничего не аннексировала?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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