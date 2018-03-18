Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...

Додано: Пон 19 бер, 2018 18:07

Об чем спор на высоких тонах, неясно.



Бюджетный дефицит - хроническое явление украинской, и не только, экономики.



В теории, дефицит бывает даже положительным фактором.

Если непокрытые доходами расходы бюджета направляются в проекты развития, то даже увеличение долговой нагрузки является оправданным.



У нас не так - развитие экономики не финансируется с 2012 года, но и катастрофы в дефиците, находящемся в пределах 2% ВВП, нет.



В общем и целом можно сказать, что дефицит вынужденный и призван латать дыры и платить по долгам.



Правда, разные сферы недофинансированы совсем по-разному. Образование и медицина не получают деньги на самые базовые вещи - учебники, лекарства, ремонты, рыночные зарплаты.



При этом полиция пересаживается с одних новых авто на другие новые авто, судьи получают зарплаты в 30-80 раз выше средних по стране, а в Верховную Раду покупают ковры по 1 млн 400 тыс грн...



Вот, собственно, и все по сути. Причем тут "путиннапал"?. Речь о справедливом и разумном (или не очень, как в нашем случае) распределении государственных доходов.