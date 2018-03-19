Про це йдеться в звіті Мінфіну про виконання держбюджету за 2017 рік.
Дивися повний текст Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:47
Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів (інфографіка).
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:47
Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:09
журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:16
Замечательно, а с 2011-го ничего не поменялась? Никакая рашка не вторгалась, ничего не аннексировала?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:07
Об чем спор на высоких тонах, неясно.
Бюджетный дефицит - хроническое явление украинской, и не только, экономики.
В теории, дефицит бывает даже положительным фактором.
Если непокрытые доходами расходы бюджета направляются в проекты развития, то даже увеличение долговой нагрузки является оправданным.
У нас не так - развитие экономики не финансируется с 2012 года, но и катастрофы в дефиците, находящемся в пределах 2% ВВП, нет.
В общем и целом можно сказать, что дефицит вынужденный и призван латать дыры и платить по долгам.
Правда, разные сферы недофинансированы совсем по-разному. Образование и медицина не получают деньги на самые базовые вещи - учебники, лекарства, ремонты, рыночные зарплаты.
При этом полиция пересаживается с одних новых авто на другие новые авто, судьи получают зарплаты в 30-80 раз выше средних по стране, а в Верховную Раду покупают ковры по 1 млн 400 тыс грн...
Вот, собственно, и все по сути. Причем тут "путиннапал"?. Речь о справедливом и разумном (или не очень, как в нашем случае) распределении государственных доходов.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:19
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:01
Разве что только это! А коррупционную эстафету шоколадный и компания очень удачно подхватили и несут дальше.
А, и по поводу "Браво. журнашлюшки!" тут согласен, у нас в Украине их 99%.
Зараз переглядають цей форум: EKO, Gastarbaiter і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|