Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
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Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано. Шоб ви здохли, паскуди!
andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано. Шоб ви здохли, паскуди!
журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/
andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано. Шоб ви здохли, паскуди!
andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано. Шоб ви здохли, паскуди!
andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано. Шоб ви здохли, паскуди!
Будь добр, в своей ссылке нажми на "в процентах от ВВП" (мы же помним, что курс гривны изменился, или нет?) и окажется, что andriyzhagun прав. Только при юще-пчеловоде и порохе дефицит бюджета пытались сделать минимальным. И, как не удивительно, график внешних займов коррелирует с графиком дефицита. Овощ набрал долгов больше, чем все до него и смылся с баблом!
Rainbow написав:
andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки!
Яка перемога, де дороги, мости, нові станції метро? Лише в Польщу щорокуу виїжджають по 300 тисяч українців, це перемога?