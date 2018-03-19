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Держбюджет у 2017 році "пішов
у мінус" на 48 мільярдів...

Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:47

Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті Мінфіну про виконання держбюджету за 2017 рік.

Дивися повний текст Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:47

Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:09

  andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!


журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:16

  antikkristall написав:
  andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!


журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/


Замечательно, а с 2011-го ничего не поменялась? Никакая рашка не вторгалась, ничего не аннексировала?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:07

Об чем спор на высоких тонах, неясно.

Бюджетный дефицит - хроническое явление украинской, и не только, экономики.

В теории, дефицит бывает даже положительным фактором.
Если непокрытые доходами расходы бюджета направляются в проекты развития, то даже увеличение долговой нагрузки является оправданным.

У нас не так - развитие экономики не финансируется с 2012 года, но и катастрофы в дефиците, находящемся в пределах 2% ВВП, нет.

В общем и целом можно сказать, что дефицит вынужденный и призван латать дыры и платить по долгам.

Правда, разные сферы недофинансированы совсем по-разному. Образование и медицина не получают деньги на самые базовые вещи - учебники, лекарства, ремонты, рыночные зарплаты.

При этом полиция пересаживается с одних новых авто на другие новые авто, судьи получают зарплаты в 30-80 раз выше средних по стране, а в Верховную Раду покупают ковры по 1 млн 400 тыс грн...

Вот, собственно, и все по сути. Причем тут "путиннапал"?. Речь о справедливом и разумном (или не очень, как в нашем случае) распределении государственных доходов.
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:19

  andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки!

Яка перемога, де дороги, мости, нові станції метро?
Лише в Польщу щорокуу виїжджають по 300 тисяч українців, це перемога?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:01

  Sommer написав:
  antikkristall написав:
  andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!


журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/


Замечательно, а с 2011-го ничего не поменялась? Никакая рашка не вторгалась, ничего не аннексировала?


Разве что только это! А коррупционную эстафету шоколадный и компания очень удачно подхватили и несут дальше.
А, и по поводу "Браво. журнашлюшки!" тут согласен, у нас в Украине их 99%.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:50

  antikkristall написав:
  andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки! Чудова кремлівська школа! Деіцит бюджету маюуть найнижчий за всю історію України, і це безумовне досягнення уряду, але 90% чатачів прочитають лише заголовок і в голові зафіксується, що щось пішло у мінус а отже все погано.
Шоб ви здохли, паскуди!


журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/

Будь добр, в своей ссылке нажми на "в процентах от ВВП" (мы же помним, что курс гривны изменился, или нет?) и окажется, что andriyzhagun прав. Только при юще-пчеловоде и порохе дефицит бюджета пытались сделать минимальным. И, как не удивительно, график внешних займов коррелирует с графиком дефицита. Овощ набрал долгов больше, чем все до него и смылся с баблом!
  Rainbow написав:
  andriyzhagun написав:Браво. журнашлюшки! От як треба перемоги перетворювати на поразки!

Яка перемога, де дороги, мости, нові станції метро?
Лише в Польщу щорокуу виїжджають по 300 тисяч українців, це перемога?

Не знаю как у вас, а у нас с этим все в порядке:
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... e-foto.htm
http://directinvest.com.ua/ru/2018/02/2 ... ij-tonnel/
http://cfts.org.ua/news/2018/02/21/ukra ... foto_45740
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... tsya-lita/

И так дальше. Если мало - воспользуйся поиском!

Только не понимаю как эти мосты и дороги должны не дать людям уехать в Польшу. Скорее их отсутствие и не позволило бы уехать! :D
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:58

  antikkristall написав: журналисты хоть иногда говорят правду, порохоботы никогда,в 2011г. при "злочынной" владе дефицит был 23.5 млрд., в 2006 еще меньше http://cost.ua/ru/budget/deficit/

А якщо у відсотках? у 2017 1,6%, А у 2011, коли війни не було - 1,8.
Зрадоботи кремлядські брешуть завжди і всюди!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:02

  Rainbow написав: Яка перемога, де дороги, мости, нові станції метро? Лише в Польщу щорокуу виїжджають по 300 тисяч українців, це перемога?

Замість мостів та станцій метро 6% ВВП на армію. В цьому Порошенко винен чи може хтось інший?
andriyzhagun
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