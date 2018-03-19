Крім того, це був мінімум у вічнолегитимного.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:33
Re: Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів..
Крім того, це був мінімум у вічнолегитимного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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