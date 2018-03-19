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Держбюджет у 2017 році "пішов
у мінус" на 48 мільярдів...

Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:33

Re: Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів..

  andriyzhagun написав:А якщо у відсотках? у 2017 1,6%, А у 2011, коли війни не було - 1,8.
Зрадоботи кремлядські брешуть завжди і всюди!

Крім того, це був мінімум у вічнолегитимного. :)
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