Крім того, це був мінімум у вічнолегитимного.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:33
Re: Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів..
Крім того, це був мінімум у вічнолегитимного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:03
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:24
Не 6%, а 4,3% (130 млрд от 3 трлн). Нельзя было даже здесь не соврать? Или у вас бонус за "накрутку" пэрэмогы?
И меряются вообще-то не процентами, а фактическими расходами.
В США вот процент ниже, чем у нас - "всего то" 4%. Но это самая сильная армия мира.
Итак, 130 млрд грн в 2017 году - это 4,8 млрд долларов (делим на 27).
Расходы на армию в 2010-2013 годах - в пределах 3,7-4,4 млрд долларов ежегодно. В невоюющей стране!!
И эти 0.5-1 млрд долларов в год, которые Украина дополнительно сейчас несет на военные нужды, оправдывают все те лишения, о которых вы пишете??
Хватит уже все списывать на войну, распространяя чушь, звучащую из уст представителей власти! 100 раз разжевывал уже, почему нам не хватает на дороги, медицину и образование. Да потому что хваленые вами чиновники хотят экономить на всем и на всех, но только не на себе! Читайте здесь, повторять не хочется:
Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 20 бер, 2018 00:52, всього редагувалось 1 раз.
реклама
|