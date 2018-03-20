Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
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И эти 0.5-1 млрд долларов в год, которые Украина дополнительно сейчас несет на военные нужды, оправдывают все те лишения, о которых вы пишете??
Хватит уже все списывать на войну, распространяя чушь, звучащую из уст представителей власти! 100 раз разжевывал уже, почему нам не хватает на дороги, медицину и образование. Да потому что хваленые вами чиновники хотят экономить на всем и на всех, но только не на себе! Читайте здесь, повторять не хочется:
Criticus написав: Не 6%, а 4,3% (130 млрд от 3 трлн). Нельзя было даже здесь не соврать? Или у вас бонус за "накрутку" пэрэмогы? И меряются вообще-то не процентами, а фактическими расходами. В США вот процент ниже, чем у нас - "всего то" 4%. Но это самая сильная армия мира. Итак, 130 млрд грн в 2017 году - это 4,8 млрд долларов (делим на 27). Расходы на армию в 2010-2013 годах - в пределах 3,7-4,4 млрд долларов ежегодно. В невоюющей стране!! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BC%D0%B8 И эти 0.5-1 млрд долларов в год, которые Украина дополнительно сейчас несет на военные нужды, оправдывают все те лишения, о которых вы пишете?? Хватит уже все списывать на войну, распространяя чушь, звучащую из уст представителей власти! 100 раз разжевывал уже, почему нам не хватает на дороги, медицину и образование. Да потому что хваленые вами чиновники хотят экономить на всем и на всех, но только не на себе! Читайте здесь, повторять не хочется: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
Найгвардія це не частина армії? Як на мене то частина. Але її фінансування іде по іншій статті.
andriyzhagun написав:Найгвардія це не частина армії? Як на мене то частина. Але її фінансування іде по іншій статті.
Звісно частина армії, але армії яка захищає чиновників і ганяє протестувальників в урядовому кварталі.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.