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Держбюджет у 2017 році "пішов
у мінус" на 48 мільярдів...

Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:33

Re: Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів..

  andriyzhagun написав:А якщо у відсотках? у 2017 1,6%, А у 2011, коли війни не було - 1,8.
Зрадоботи кремлядські брешуть завжди і всюди!

Крім того, це був мінімум у вічнолегитимного. :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:03

  andriyzhagun написав: Замість мостів та станцій метро 6% ВВП на армію. В цьому Порошенко винен чи може хтось інший?

а вы уверены что на армию?)))
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:24

  andriyzhagun написав:
  Rainbow написав: Яка перемога, де дороги, мости, нові станції метро? Лише в Польщу щорокуу виїжджають по 300 тисяч українців, це перемога?

Замість мостів та станцій метро 6% ВВП на армію. В цьому Порошенко винен чи може хтось інший?


Не 6%, а 4,3% (130 млрд от 3 трлн). Нельзя было даже здесь не соврать? Или у вас бонус за "накрутку" пэрэмогы?

И меряются вообще-то не процентами, а фактическими расходами.
В США вот процент ниже, чем у нас - "всего то" 4%. Но это самая сильная армия мира.

Итак, 130 млрд грн в 2017 году - это 4,8 млрд долларов (делим на 27).

Расходы на армию в 2010-2013 годах - в пределах 3,7-4,4 млрд долларов ежегодно. В невоюющей стране!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BC%D0%B8

И эти 0.5-1 млрд долларов в год, которые Украина дополнительно сейчас несет на военные нужды, оправдывают все те лишения, о которых вы пишете??

Хватит уже все списывать на войну, распространяя чушь, звучащую из уст представителей власти! 100 раз разжевывал уже, почему нам не хватает на дороги, медицину и образование. Да потому что хваленые вами чиновники хотят экономить на всем и на всех, но только не на себе! Читайте здесь, повторять не хочется:

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 20 бер, 2018 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 00:24

Утром работники кондитерки объяснят почему это хорошо :-)
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:25

  Criticus написав: Не 6%, а 4,3% (130 млрд от 3 трлн). Нельзя было даже здесь не соврать? Или у вас бонус за "накрутку" пэрэмогы? И меряются вообще-то не процентами, а фактическими расходами. В США вот процент ниже, чем у нас - "всего то" 4%. Но это самая сильная армия мира. Итак, 130 млрд грн в 2017 году - это 4,8 млрд долларов (делим на 27). Расходы на армию в 2010-2013 годах - в пределах 3,7-4,4 млрд долларов ежегодно. В невоюющей стране!! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BC%D0%B8 И эти 0.5-1 млрд долларов в год, которые Украина дополнительно сейчас несет на военные нужды, оправдывают все те лишения, о которых вы пишете?? Хватит уже все списывать на войну, распространяя чушь, звучащую из уст представителей власти! 100 раз разжевывал уже, почему нам не хватает на дороги, медицину и образование. Да потому что хваленые вами чиновники хотят экономить на всем и на всех, но только не на себе! Читайте здесь, повторять не хочется: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Найгвардія це не частина армії? Як на мене то частина. Але її фінансування іде по іншій статті.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:32

  andriyzhagun написав:Найгвардія це не частина армії? Як на мене то частина. Але її фінансування іде по іншій статті.

Звісно частина армії, але армії яка захищає чиновників і ганяє протестувальників в урядовому кварталі.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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