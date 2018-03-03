Україна різко піднялася в рейтингу Nomad Passport Index, який оцінює престижність громадянств 199 держав світу
Дивися повний текст Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж українського громадянства.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33
Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж українського громадянства.
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33
если всё так хорошо, то почему Украина имеет такие низкие позиции в рейтинге уровня счатья своих граждан?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24
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