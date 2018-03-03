Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж...

Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33

если всё так хорошо, то почему Украина имеет такие низкие позиции в рейтинге уровня счатья своих граждан?...

«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл