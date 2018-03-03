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Я дістаю із широких штанин.
Чому зріс престиж...

Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33

Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж...

Пропонуємо до обговорення:
Україна різко піднялася в рейтингу Nomad Passport Index, який оцінює престижність громадянств 199 держав світу

Дивися повний текст Я дістаю із широких штанин. Чому зріс престиж українського громадянства.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33

если всё так хорошо, то почему Украина имеет такие низкие позиции в рейтинге уровня счатья своих граждан?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24

  Тракторист написав:если всё так хорошо, то почему Украина имеет такие низкие позиции в рейтинге уровня счатья своих граждан?...

патамушо,
"а по остальным показателям – налоги, двойное гражданство, восприятие в мире и свобода – страна получила по 20 баллов, заняв предпоследнее место."
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:42

Безвиз, и относительная лёгкость покупки паспорта "мутными типами" = рецепт популярности
Всё IMHO
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