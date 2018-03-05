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На Волині зловмисники викрали і катували майнерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:50
Пропонуємо до обговорення:
Заручників жорстоко били і катували, вимагаючи грошей.
Дивися повний текст На Волині зловмисники викрали і катували майнерів криптовалют
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:50
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