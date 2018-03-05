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На Волині зловмисники викрали
і катували майнерів...

На Волині зловмисники викрали і катували майнерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:50

На Волині зловмисники викрали і катували майнерів...

Пропонуємо до обговорення:
Заручників жорстоко били і катували, вимагаючи грошей.

Дивися повний текст На Волині зловмисники викрали і катували майнерів криптовалют.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:50

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