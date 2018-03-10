Про це повідомляє прес-служба газової компанії.
Дивися повний текст Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили борги за спожитий газ.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46
Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили борги за спожитий газ.
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46
етить-колотить, а в чем проблема отключить частный дом от газа за долги? разве что это дом какого-нибудь судьи/прокурора...
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