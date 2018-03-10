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Від початку року мешканці
Львівщини на 25% збільшили...

Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46

Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба газової компанії.

Дивися повний текст Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили борги за спожитий газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46

етить-колотить, а в чем проблема отключить частный дом от газа за долги? разве что это дом какого-нибудь судьи/прокурора...
deniska
 
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