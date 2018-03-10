Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...

Додано: Вів 20 бер, 2018 00:49

Ну да, этот "газ збут" никак не может настроить нормальный учет - сделали удобный сайт, с удобным интерфейсом, но заплатил 10 числа за газ, оплату засчитывают 20 - 25 числа. А бумажные квитанции за предыдущий месяц, так вообще в конце следующего месяца приходят. И как платить если тебе счет за услуги не предоставляют? Плачу уже наперед, по информации с личного кабинета "газ збута", что бы еще чего хорошого газ не отрубили эти халтурщики. Фигня вся эта статистика - по статистике так можно сказать что вся область за месяц за газ не заплатила, а было всего 2 месяца, и того получается Львов нарастил долги на 50% с начала года, так как за январь заплатили, а за февраль по статистике "збута" еще не заплатили. Короче в топку такую статистику. Дедушки Сталина на них нет, что бы за халатность расстрелять к чертям свинячим.