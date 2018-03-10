Про це повідомляє прес-служба газової компанії.
Дивися повний текст Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили борги за спожитий газ.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46
Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили борги за спожитий газ.
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46
етить-колотить, а в чем проблема отключить частный дом от газа за долги? разве что это дом какого-нибудь судьи/прокурора...
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:58
Вот настоящие патриоты!
Не финансируют "торговых партнёров" ("оккупантов")
Всё IMHO
Додано: Вів 20 бер, 2018 00:49
Ну да, этот "газ збут" никак не может настроить нормальный учет - сделали удобный сайт, с удобным интерфейсом, но заплатил 10 числа за газ, оплату засчитывают 20 - 25 числа. А бумажные квитанции за предыдущий месяц, так вообще в конце следующего месяца приходят. И как платить если тебе счет за услуги не предоставляют? Плачу уже наперед, по информации с личного кабинета "газ збута", что бы еще чего хорошого газ не отрубили эти халтурщики. Фигня вся эта статистика - по статистике так можно сказать что вся область за месяц за газ не заплатила, а было всего 2 месяца, и того получается Львов нарастил долги на 50% с начала года, так как за январь заплатили, а за февраль по статистике "збута" еще не заплатили. Короче в топку такую статистику. Дедушки Сталина на них нет, что бы за халатность расстрелять к чертям свинячим.
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