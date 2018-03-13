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Законопроект «Про валюту»
сприятиме залученню інвестицій...

Законопроект «Про валюту» сприятиме залученню інвестицій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:22

Законопроект «Про валюту» сприятиме залученню інвестицій...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення законопроекту №8152 «Про валюту» сприятиме встановленню свобод руху капіталів і гнучкій лібералізації на валютному ринку.

Дивися повний текст Законопроект «Про валюту» сприятиме залученню інвестицій - Луценко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:22

Самое лучшее и самое нужное в валютном управлении - это разрешить гражданам расчеты между собой за недвижимость инвалютой класса 1.
Ukrnalogi
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