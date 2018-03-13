Ухвалення законопроекту №8152 «Про валюту» сприятиме встановленню свобод руху капіталів і гнучкій лібералізації на валютному ринку.
Дивися повний текст Законопроект «Про валюту» сприятиме залученню інвестицій - Луценко.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:22
Законопроект «Про валюту» сприятиме залученню інвестицій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законопроект «Про валюту» сприятиме залученню інвестицій - Луценко.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:22
Самое лучшее и самое нужное в валютном управлении - это разрешить гражданам расчеты между собой за недвижимость инвалютой класса 1.
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