Про це заявила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк під час круглого столу «Майбутнє ринку праці в Україні».
Дивися повний текст У кожній четвертій вакансії пропонується мінімальна зарплата - служба зайнятості.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:23
У кожній четвертій вакансії пропонується мінімальна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кожній четвертій вакансії пропонується мінімальна зарплата - служба зайнятості.
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