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У кожній четвертій вакансії
пропонується мінімальна...

У кожній четвертій вакансії пропонується мінімальна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:23

У кожній четвертій вакансії пропонується мінімальна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк під час круглого столу «Майбутнє ринку праці в Україні».

Дивися повний текст У кожній четвертій вакансії пропонується мінімальна зарплата - служба зайнятості.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:26

Остальное получите в в конверте.
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