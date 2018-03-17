За його словами, перевірятися буде не тільки сам ремонт, але і результати перевірок.
Дивися повний текст Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися аудит ремонту доріг.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25
Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися аудит ремонту доріг.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25
пора вынести все органы государственной власти и какого либо контроля в сша (любой штат) - начиная от контролера автобуса и заканчивая президентом. иначе толку не будет
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