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Ми нікому не віримо - Омелян
про те, як буде проводитися...

Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, перевірятися буде не тільки сам ремонт, але і результати перевірок.

Дивися повний текст Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися аудит ремонту доріг.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

пора вынести все органы государственной власти и какого либо контроля в сша (любой штат) - начиная от контролера автобуса и заканчивая президентом. иначе толку не будет
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:56

Почему то напрашивается такое ... "Мы никому не верим.... - сами будем воровать"
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