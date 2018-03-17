За його словами, перевірятися буде не тільки сам ремонт, але і результати перевірок.
Дивися повний текст Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися аудит ремонту доріг.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25
Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися аудит ремонту доріг.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25
пора вынести все органы государственной власти и какого либо контроля в сша (любой штат) - начиная от контролера автобуса и заканчивая президентом. иначе толку не будет
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:56
Почему то напрашивается такое ... "Мы никому не верим.... - сами будем воровать"
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:58
"Проверка проверок"-це круто.А ще круче зразу "проверка проверок перепроверок недопроверок........"Якийсь маразм на рівні дитячої пісочниці.Навіть не смішно.Взагалі треба створити міністерство перевірок.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:35
Интересно, у нас научатся создавать правильные управленческие структуры, а не многоуровневые проверки? Мы так никогда не сократим штат чинушек. Давайте все будем проверки проверять вместо того чтоб ВВП развивать.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:53
Так а в село то родимое нашего всего - Бандерушки! Чо уже можно дорогу проверять? Или в следующем году приходить?
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:47
..уки, такое ощущение, что по другим дорогам ездят или на крузаках и RR повально.. Вообще дороги пропали - а они аудиты решили сделать. Потом, по результатам аудита, примут решение, что делать надо, но нужно бабло. Затем полгода бабло искать будут; пока распилят, там уже и чинить нечего будет
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