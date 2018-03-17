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Ми нікому не віримо - Омелян
про те, як буде проводитися...

Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, перевірятися буде не тільки сам ремонт, але і результати перевірок.

Дивися повний текст Ми нікому не віримо - Омелян про те, як буде проводитися аудит ремонту доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

пора вынести все органы государственной власти и какого либо контроля в сша (любой штат) - начиная от контролера автобуса и заканчивая президентом. иначе толку не будет
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:56

Почему то напрашивается такое ... "Мы никому не верим.... - сами будем воровать"
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:58

"Проверка проверок"-це круто.А ще круче зразу "проверка проверок перепроверок недопроверок........"Якийсь маразм на рівні дитячої пісочниці.Навіть не смішно.Взагалі треба створити міністерство перевірок.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:35

Интересно, у нас научатся создавать правильные управленческие структуры, а не многоуровневые проверки? Мы так никогда не сократим штат чинушек. Давайте все будем проверки проверять вместо того чтоб ВВП развивать.
Michael2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:47

..уки, такое ощущение, что по другим дорогам ездят или на крузаках и RR повально.. Вообще дороги пропали - а они аудиты решили сделать. Потом, по результатам аудита, примут решение, что делать надо, но нужно бабло. Затем полгода бабло искать будут; пока распилят, там уже и чинить нечего будет
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:17

  sena_2008atp написав:"Проверка проверок"-це круто.А ще круче зразу "проверка проверок перепроверок недопроверок........"Якийсь маразм на рівні дитячої пісочниці.Навіть не смішно.Взагалі треба створити міністерство перевірок.

Не пались, пиши по-русски, как всегда писал. Зачем тратить время на Гугл переводчик? Или так больше платят?

Новость отличная, ибо только звиздюлями воспитывается тяга к качеству. Молодцы.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:19

  Michael2006 написав:Давайте все будем проверки проверять вместо того чтоб ВВП развивать.

Выучи сначала хотя бы один язык, перед тем, как устраиваться на работу в сомнительные структуры.
myshapiton
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