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Стало відомо, як
виглядатиме нова Нива

Стало відомо, як виглядатиме нова Нива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:38

Стало відомо, як виглядатиме нова Нива

Пропонуємо до обговорення:
АвтоВАЗ давно вів роботи над новою Нивою, але альянс Renault-Nissan, що керує заводом, закрив розробку власної платформи.

Дивися повний текст Стало відомо, як виглядатиме нова Нива.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:38

Финанс.уа, ну в самом деле, а нам в Украине разве не пофиг, как будет выглядеть новое ведро? Я надеюсь в Украине оно никогда не появится, ни в продаже, ни вообще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:44

Пользователей банят за нелюбовь к шоколаду, а сама редакция позволяет себе промоутировать ватные вёдра.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:37

  airmax78 написав:Финанс.уа, ну в самом деле, а нам в Украине разве не пофиг, как будет выглядеть новое ведро? Я надеюсь в Украине оно никогда не появится, ни в продаже, ни вообще.


С учетом того, что это будет перелицованный дастер... Ну даже если и появится? Разве не интересно будет посмотреть на рашкинский кузов на румынском шасси? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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