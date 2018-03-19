АвтоВАЗ давно вів роботи над новою Нивою, але альянс Renault-Nissan, що керує заводом, закрив розробку власної платформи.
Дивися повний текст Стало відомо, як виглядатиме нова Нива.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:38
Стало відомо, як виглядатиме нова Нива
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як виглядатиме нова Нива.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:38
Финанс.уа, ну в самом деле, а нам в Украине разве не пофиг, как будет выглядеть новое ведро? Я надеюсь в Украине оно никогда не появится, ни в продаже, ни вообще.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:44
Пользователей банят за нелюбовь к шоколаду, а сама редакция позволяет себе промоутировать ватные вёдра.
Ганьба!
P.S. Здесь могла быть реклама китае-богдана
Всё IMHO
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:37
С учетом того, что это будет перелицованный дастер... Ну даже если и появится? Разве не интересно будет посмотреть на рашкинский кузов на румынском шасси?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:58
Другий тиждень цей дибільний заголовок про зовнішність нової Ніви,і кожен раз тільки писанина
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