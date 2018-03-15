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Українці зможуть відслідковувати
динаміку цін онлайн

Українці зможуть відслідковувати динаміку цін онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:41

Українці зможуть відслідковувати динаміку цін онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Офісі ефективного регулювання.

Дивися повний текст Українці зможуть відслідковувати динаміку цін онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:41

На яйца у них цена практически не менялась и средняя 34 грн-десяток. На гречку история почти такая же, 26-24.
В реале, гречка подешевела существенно и торгуется сейчас по 15-20 грн, яйца скачут периодически вниз-вверх чуть не в полтора раза, с 23 до 33.

Вывод: ресурс -г-овно.
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