|
|
Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Слова міністра наведені в повідомленні уряду Канади.
Дивися повний текст Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80892
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85
|5654
|
|
|12
|605
|
Пон 19 бер, 2018 13:54
lapay
|
|5
|203
|
Пон 19 бер, 2018 13:14
Radon
реклама