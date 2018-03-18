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Канада виділить Україні кілька
мільйонів доларів для ЗСУ

Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:21

Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Слова міністра наведені в повідомленні уряду Канади.

Дивися повний текст Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:21

А когда они начнут выделять на дороги, больницы и т.д?
bw6000s
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