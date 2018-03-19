Слова міністра наведені в повідомленні уряду Канади.
Дивися повний текст Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:21
Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:18
Не, все-таки зрадофилы - это что-то.
Вначале они ноют, что никто денег не дает. Когда дают - начинают ныть, что не на то. Дадут на дороги - начнут ныть, что не дают на больницы. Дадут на больницы - начнут ныть, что не дают на дороги. Дадут на дороги и больницы - будут ныть, что не дают на пенсионеров...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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