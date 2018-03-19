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Канада виділить Україні кілька
мільйонів доларів для ЗСУ

Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:21

Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Слова міністра наведені в повідомленні уряду Канади.

Дивися повний текст Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:21

А когда они начнут выделять на дороги, больницы и т.д?
bw6000s
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:18

  bw6000s написав:А когда они начнут выделять на дороги, больницы и т.д?


Не, все-таки зрадофилы - это что-то. :mrgreen:

Вначале они ноют, что никто денег не дает. Когда дают - начинают ныть, что не на то. Дадут на дороги - начнут ныть, что не дают на больницы. Дадут на больницы - начнут ныть, что не дают на дороги. Дадут на дороги и больницы - будут ныть, что не дают на пенсионеров...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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