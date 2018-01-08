RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У великих містах близько 90%
безробітних з вищою освітою

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Дивися повний текст У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80892
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27

Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.
p_a_l
 
Повідомлень: 942
З нами з: 15.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Подолянин і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже половина безробітних українців - з вищою освітою 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 28 січ, 2018 23:37
34 2297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 19:38
M-A-X
В Україні стало більше безробітних
R2 » Вів 16 січ, 2018 10:35
1 299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 10:35
andrey743
Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400
R2 » Пон 08 січ, 2018 02:42
1 470
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 02:42
civ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.