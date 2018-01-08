Про це повідомила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Дивися повний текст У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27
У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Дивися повний текст У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою.
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27
Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.
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