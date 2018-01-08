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У великих містах близько 90%
безробітних з вищою освітою

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Дивися повний текст У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27

Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:15

Re: У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

  p_a_l написав:Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.

Коррелирует со склонностью к "все пропало"
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:49

Re: У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

Какое качество образования, такое и количество безработных с этим образованием
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:54

p_a_l
Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).
Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет! :wink:
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:20

хороша у нас вища освіта. для галочки. зате кожен дебіл хоче мати диплом про вищу освіту. але не мати знань
kyiv7777
 
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